В отношении главы тюменского управления СК назначена служебная проверка

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Служебная проверка назначена в отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области из-за неэффективного расследования дела об исчезновении восьмилетней девочки, тело которой позже обнаружили в Тюмени. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка", - сказала она.

Петренко напомнила, что уголовное дело об убийстве девочки, которое было возбуждено после ее исчезновения, по решению председателя СК Александр Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства. "Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий", - сказала она.

Кроме того, для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время с 1997 года Бастрыкин направил в регион группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.