В МЧС заявили, что задача по тушению лесных пожаров в Якутии почти полностью выполнена

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тушение природных пожаров в Якутии практически завершено, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Буквально двое суток назад я вернулся с очередной командировки - президентом была поставлена задача ликвидировать пожары в Якутии. Задача эта практически выполнена, там фоновое остается в зоне контроля этих пожаров", - сказал он.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. Площадь, пройденная огнем, превысила 7 млн га. В селе Бясь-Кюель Горного района, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу, 7 августа проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огнем уничтожено шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро четверга, в Якутии зафиксирован 31 пожар на землях лесного фонда на площади 520 708 га.