В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую искали три дня

ПЕРМЬ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в одной из квартир Перми после трех дней поисков. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В кратчайший срок подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан у родственников в одном из населенных пунктов Нытвенского района", - говорится в сообщении.

Ранее волонтеры распространили информацию, что 22 августа пропала 21-летняя девушка. Ее тело обнаружили в одной из квартир города. Подозреваемым в убийстве оказался 25-летний молодой человек, который дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству знакомой.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.