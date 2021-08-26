Полиция проверит данные о нападении блогеров с перцовым баллончиком на женщину в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура поручила полиции проверить информацию о том, что блогеры распылили содержимое перцового баллончика в лицо женщине в Москве, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства Москвы.

Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них выпускает в нее струю из перцового баллончика. Ролик снят одним из участников нападения. В СМИ сообщается, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий трэш-стримы с нападениями на людей.

"Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести процессуальную проверку в связи с размещением в социальных сетях видеоролика, на котором неустановленные лица распылили содержимое перцового баллончика в лицо женщине", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует ход проверки.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС проведение проверки и добавили, что ищут участников инцидента.