Мосгорсуд передал в Мордовию ходатайство о выдаче Уилана в США для отбытия наказания

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в США для отбытия наказания и отдал этот вопрос на рассмотрение в суд Мордовии, где осужденный содержится.

"Мосгорсуд постановил отказать защите Уилана в рассмотрении ходатайства о его передаче в США и решил, что этот вопрос должен рассматривать суд того региона, где осужденный содержится. В нашем случае это Верховный суд Мордовии. Мы подали ходатайство в Мосгорсуд, поскольку он выносил приговор Уилану и все материалы у него. Но почему-то там рассматривать не хотят", - сообщила ТАСС адвокат американца Ольга Карлова.