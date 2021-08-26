В море на Кубани обнаружили масляную пленку площадью около 57 кв. м

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Масляную пленку площадью, предварительно, около 57 кв. м обнаружили в акватории Азовского моря в Темрюкском районе. Ведутся работы по устранению загрязнения, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"По сообщению руководителя морского терминала "Темрюкмортранс", обнаружена пленка от береговой черты порт Мечел - Темрюк между причалами 2 и 5 в сторону строящихся причалов "Темрюкмортранс". Общая площадь пленки, по предварительным оценкам, - 57 кв. м", - сообщили в ведомстве.