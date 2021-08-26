{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В море на Кубани обнаружили масляную пленку площадью около 57 кв. м

Ведутся работы по устранению загрязнения

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Масляную пленку площадью, предварительно, около 57 кв. м обнаружили в акватории Азовского моря в Темрюкском районе. Ведутся работы по устранению загрязнения, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"По сообщению руководителя морского терминала "Темрюкмортранс", обнаружена пленка от береговой черты порт Мечел - Темрюк между причалами 2 и 5 в сторону строящихся причалов "Темрюкмортранс". Общая площадь пленки, по предварительным оценкам, - 57 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Теги
РоссияКраснодарский край
Порядка 50 человек погибли в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации
По словам посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова, в кабульском аэропорту происходит бардак
Читать полностью