МЧС рассчитывает ликвидировать пожар в мордовском заповеднике в ближайшие дни

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Начавшийся 3 августа пожар в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича намерены ликвидировать в ближайшие дни, а угрозы объектам города Сарова Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, нет. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов.

"Погодные условия сейчас способствуют, небольшой дождик начался, который, безусловно, пожарную опасность снизит. В ближайшие дни пожар будет ликвидирован", - сказал он в предоставленном пресс-службой видеокомментарии.

По словам Нелюбова, обстановка с лесными пожарами вблизи города Сарова Нижегородской области продолжает оставаться сложной, но контролируемой. При этом он отметил, что в городе наблюдается дым от пожара, действующего в глубине заповедника.

"Все пожары действуют в пределах мордовского заповедника. Общая площадь пожаров - около 12 тыс. га. Работы сейчас у нас нацелены на окарауливание, потому что те разрывы, которые сделали за последние дни путем выжигания лесных горючих материалов и создания минерализованных полос, в принципе позволяют ситуацию контролировать в полном объеме. Угрозы объектам Сарова в настоящее время нет", - уточнил он.

В ликвидации пожара на территории Нижегородской области и Республики Мордовия задействованы около 1,5 тыс. человек и порядка 500 единиц техники, добавил Нелюбов. "Всей этой техники вполне достаточно, чтобы снять угрозу распространения лесного пожара и не допустить его перехода на населенный пункт", - уточнил он.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы. Из-за жаркой и засушливой погоды, порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.