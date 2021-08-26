В ДТП в Туве погибли пять человек

ТАСС, 26 августа. Пять человек погибли в ДТП в Дзун-Хемчикском районе Тувы, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"Сегодня в 17 часов 28 минут (13:28 мск) в дежурную часть МВД по Республике Тыва поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты в 20 км от города Чадан в результате опрокидывания автомашины Toyota Estima погибли пять человек - водитель и четыре пассажира", - сообщили в МВД.

По данным полиции, детей среди погибших нет. Для установления обстоятельств произошедшего на месте ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД.