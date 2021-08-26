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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Столкновение произошло при участии легкового ВАЗ и двух "Газелей"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Легковая машина столкнулась с двумя грузовиками на Дмитровском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"В 11:50 на 43-м км Дмитровского шоссе на участке Москва - Дмитров - Дубна произошло столкновения легкового ВАЗ и двух "Газелей". В результате ДТП погиб водитель легкового авто, двое его пассажиров получили травмы", - сказали в ведомстве.

Из-за аварии движение на данном участке затруднено. В полиции попросили водителей выбирать пути объезда заранее.

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