Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Легковая машина столкнулась с двумя грузовиками на Дмитровском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"В 11:50 на 43-м км Дмитровского шоссе на участке Москва - Дмитров - Дубна произошло столкновения легкового ВАЗ и двух "Газелей". В результате ДТП погиб водитель легкового авто, двое его пассажиров получили травмы", - сказали в ведомстве.

Из-за аварии движение на данном участке затруднено. В полиции попросили водителей выбирать пути объезда заранее.