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Спасатели обнаружили тело второго пропавшего после схода селевых потоков в Дагестане

Им оказался водитель машины

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело второго из пяти пропавших после схода селевых потоков в Гунибском и Левашинском районах Дагестана.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

В 13:50 спасателями Карабудахкентской поисково-спасательной службы в районе села Майданское в начале Ирганайского водохранилища было обнаружено тело жителя села Куппа Левашинского района 1969 года рождения. Родственниками опознан", - сообщила представитель ведомства.

Она добавила, что погибший - водитель грузовой "Газели", которую унесло потоком воды в селе Куппа Левашинского района. Сам автомобиль был обнаружен ранее.

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