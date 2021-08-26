Спасатели обнаружили тело второго пропавшего после схода селевых потоков в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело второго из пяти пропавших после схода селевых потоков в Гунибском и Левашинском районах Дагестана.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

В 13:50 спасателями Карабудахкентской поисково-спасательной службы в районе села Майданское в начале Ирганайского водохранилища было обнаружено тело жителя села Куппа Левашинского района 1969 года рождения. Родственниками опознан", - сообщила представитель ведомства.

Она добавила, что погибший - водитель грузовой "Газели", которую унесло потоком воды в селе Куппа Левашинского района. Сам автомобиль был обнаружен ранее.