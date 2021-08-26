В Москве задержали трех организаторов ячеек "Свидетели Иеговы"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Три организатора подпольных встреч членов организации "Свидетели Иеговы", признанной Верховным судом России экстремистской и запрещенной в РФ, задержаны в Москве, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в период с сентября 2017 по апрель 2020 года группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовала на территории Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации - "Свидетели Иеговы в Москве", - сообщила представитель ГСУ. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах в Юго-Западном округе столицы, кроме того, организаторы проводили онлайн-собрания и вербовали новых участников среди жителей столицы и других регионов.

Следственным управлением СК по Юго-Западному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски в местах проживания организаторов и участников экстремистской организации, в ходе которых изъяты компьютерная техника, электронные устройства, многочисленная экстремистская литература. "Установлены и задержаны три организатора движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - сообщила Юлия Иванова.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года был признан экстремистской организацией, его деятельность, как и его структурных подразделений, запрещена на территории России. Статья, по которой возбудили дело, предусматривает наказание от штрафа в размере до 800 тысяч рублей до лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.