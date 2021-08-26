Российский Бе-200 вернулся в РФ после тушения пожаров в Греции

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский самолет-амфибия Бе-200 завершил тушение пожаров в Греции, сообщил Ростех. В пресс-службе госкорпорации ТАСС уточнили, что самолет вернулся в Россию.

"Российский самолет-амфибия Бе-200, выполнявший тушение пожаров в Греции по контракту с ОАК госкорпорации Ростех, успешно завершил миссию. Самолет выполнял пожаротушение в течение двух месяцев над континентальной частью страны и островами, совершил более 60 вылетов и сбросил суммарно более пяти тысяч тонн воды", - сообщила госкорпорация.

Ростех отмечает, что Бе-200ЧС - единственный самолет, который тушил пожары в период экстремально высоких температур. Самолет выполнил более 35 миссий, в том числе помогал остановить огонь, угрожавший Афинам.

"Греческая сторона высоко оценила помощь российских пилотов и инженеров, а также возможности Бе-200, особенно в сложных условиях, например, в горной местности и при высокой турбулетности. Экипаж участвовал в тушении сложнейших пожаров в районе Лимнии на острове Хиос, Варибоби и Вилия - в Западном и Восточном Аттике", - сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. Общий налет машины составил около 200 часов.

Бе-200ЧС изготавливается таганрогским предприятием ТАНТК им Г.М. Бериева. В конце июня Ростех сообщил, что российский самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыл в Грецию для участия в тушении лесных пожаров на территории страны в соответствии с договором, который был подписан в Афинах между Министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО "Ил".