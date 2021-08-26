Порядка 50 человек погибли в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 50 человек погибли в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-24".

"В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50 что ли уже погибло человек обычных", - сказал он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.

Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. 25 августа Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства Владимира Путина ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.