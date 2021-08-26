Власти Тюменской области направили 280 млн рублей из резервного фонда на тушение пожаров

ТЮМЕНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Областные власти направили из резервного фонда правительства Тюменской области 280 млн рублей на тушение пожаров в регионе. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона в четверг.

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"На 2021 год из федерального бюджета на осуществление комплекса мер по охране лесов от пожаров, тушение лесных пожаров и авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах направлено 141,1 млн рублей, кроме того, из резервного фонда правительства Тюменской области - 280 млн рублей", - сказали в штабе.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим - запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, в лесу. 26 августа 2021 года в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности). По последним данным, всего в Тюменской области действуют 12 природных пожаров.