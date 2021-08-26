СК завершил следствие по делу о хищении квартир бывших блокадников в Петербурге

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении восьмерых петербуржцев, похищавших квартиры у бывших жителей блокадного Ленинграда. Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, фигурантам - Алексею Фомину, Дмитрию Чернову, Анастасии Королевой, Елене Фоминой, Татьяне Зотько, Татьяне Новиковой, Наталье Барановой и Наталье Сиражутиновой - предъявлено обвинение в совершении 15 мошенничеств в отношении 19 пожилых граждан.

Уголовное дело возбуждено по результатам личного приема председателем СК пострадавших пенсионеров. "По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год участники организованной группы подыскивали пожилых граждан, которым от имени государственных органов предлагали возможность пожизненного проживания в одном из Санкт-Петербургских домов ветеранов в обмен на передачу якобы государству принадлежавших им жилых помещений, в которых они проживали", - отметили в СК. Потерпевшие - ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и жители блокадного Ленинграда - под воздействием обмана передавали права на свое жилье за переселение в социальное учреждение. При этом они после соблюдения установленных процедур и без того имели право на размещение в этом социальном учреждении, отчуждения принадлежащей им недвижимости не требовалось.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для последующей передачи его в суд. В 2020 году уже осуждены 6 участников организованной группы.

В СК отметили, что в ходе следствия оказано содействие потерпевшим в восстановлении прав на жилые помещения, ряд квартир были возвращены законным владельцам. На имущество обвиняемых наложен арест. Часть причиненного ущерба возмещена обвиняемыми в виде денежной компенсации.