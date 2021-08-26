СК в Дагестане возбудил дело в отношении двух сотрудников налоговой службы за взятки

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух сотрудников налоговой службы в Дагестане. Подозреваемые в получении взятки в особо крупном размере задержаны, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что начальник одного из отделов управления Федеральной налоговой службы по Дагестану доставлен на допрос в СК по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольного отдела № 1 УФНС России по РД, начальника отдела выездных проверок и главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России по Ленинскому району города Махачкалы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Они задержаны сотрудниками УФСБ России по республике", - говорится в сообщении СК России по региону.

По версии следствия, в конце 2020 года подозреваемыми, в соответствии с решением руководства, в одном из обществ с ограниченной ответственностью проведена выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах (вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты) за период с 2017 по 2019 год.

"В период проведения проверки у подозреваемых возник умысел на получение взятки от представителя указанного общества в особо крупном размере, с целью реализации которого они вступили между собой в предварительный сговор и сообщили представителю общества о том, что по результатам проверки якобы выявлена сумма неуплаченных налогов в размере более 35 млн рублей, что будет отражено в акте проверки. При этом подозреваемые предложили передать им в качестве взятки денежные средства в размере 8 млн рублей для указания в акте проверки недоимки в размере 7 млн рублей", - добавили в СК.