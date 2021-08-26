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Лесные пожары в России

ПДК вредных веществ в воздухе Первоуральска превышены почти в два раза

Врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Содержание вредных веществ в воздухе Первоуральска Свердловской области превышены почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Проведенные исследования выявили превышение установленных нормативов: содержание взвешенных веществ (среднесуточно) в воздухе в г. Первоуральска - 0,28 мг/куб. м (ПДК - 0,15 мг/куб. м)", - говорится в сообщении.

Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

В Свердловской области действуют 60 природных пожаров, 35 из них локализованы. За сутки ликвидировано 14 пожаров. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь 3 572 га), Первоуральского городского округа (общая площадь 760,9 га), Ревдинского городского округа (общая площадь 235,2 га).

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РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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