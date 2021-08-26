Схемой фиктивной вакцинации в Ленобласти могли воспользоваться 1,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек могли стать клиентами организованной группы по проведению фиктивной вакцинации от коронавируса за деньги, участников которой задержали в Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Обнаружена база данных на более чем 1,5 тыс. человек, прошедших фиктивную вакцинацию при участии фигурантов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оформление фиктивных документов о вакцинации стоило примерно 12 тыс. рублей. Таким образом, участники схемы могли получить незаконный доход на сумму порядка 18 млн рублей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что на этой неделе в Ленинградской области задержали семь человек после выявления схемы фиктивной вакцинации от коронавируса. Среди задержанных - четверо сотрудников медучреждения и еще трое их сообщников. Было возбуждено уголовное дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Схема злоумышленников заключалась в том, что они за деньги вносили в электронную систему данные о том, что их клиент якобы получил вакцину, а сам препарат уничтожали. По словам источника ТАСС, у фигурантов обнаружили ампулы с вакциной, которую те собирались уничтожить. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В пресс-службе областного правительства отмечали, что в связи с информацией о выдаче поддельных прививочных сертификатов будет проведена служебная проверка во всех больницах и пунктах вакцинации области. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин также сообщал, что в случае выявления нарушений в медучреждениях к их сотрудникам будут приняты жесткие дисциплинарные меры.