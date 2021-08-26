Обвиняемый в совершении теракта генерал Музраев считает, что стал жертвой оговора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель следственного управления СК России по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в поджоге дома главы области Андрея Бочарова, квалифицированный как поджог, назвал уголовное преследование местью со стороны преступников, привлеченных им в свое время к ответственности. Об этом он заявил в ходе заседания суда, проходящего в Ростове-на-Дону, сообщил в четверг ТАСС адвокат Владимир Семенцов.

"Категорически не согласен с предъявленным обвинением, считаю его основанным на фальсификациях и оговоре со стороны лиц, в отношении которых мной осуществлялось уголовное преследование. Преступники, которые находятся в СИЗО и обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, пытаются избежать предусмотренной законом ответственности за свои действия и мстят за мою работу", - сказал Музраев, слова которого привел защитник.

По словам бывшего руководителя следственного управления, за поджогом дома губернатора стоит директор и учредитель волгоградского ООО "Центральный рынок" Евгений Ремезов, якобы лишившийся ежегодного дохода от 300 до 500 млн рублей в результате отказа городских властей от заключения договора аренды, что, в свою очередь, стало возможным благодаря позиции правоохранительных органов и губернатора.

Как отметил в ходе выступления в суде Музраев, между ним и главой региона отсутствовали конфликтные интересы, что исключает возможность соперничества за влияние на какие-либо процессы в Волгоградской области.

В июне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Музраева, затем материалы по делу были направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. К слушаниям суд приступил 16 августа.

Дело о теракте

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30, ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.

Были установлены лица, причастные к преступлению. В состав организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор муниципального центрального рынка Волгограда Ремезов, входили пять человек. После задержания Ремезов дал показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

По делу были арестованы Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия"), а также ч. 1 ст. 285 ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы") УК РФ.