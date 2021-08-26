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Возле склада в воинской части Казахстана произошел взрыв

© Наиль Фаттахов/ТАСС, архив

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области", - говорится в сообщении.

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