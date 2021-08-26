Переодетая медсестрой женщина похитила младенца из больницы в Мексике

МЕХИКО, 26 августа. /ТАСС/. Женщина, переодетая медсестрой, похитила новорожденную девочку из больницы в штате Халиско на западе Мексики. Преступление было совершено в Сапопане, пригороде Гвадалахары, столицы региона, говорится в обнародованном в четверг заявлении прокуратуры.

"Как только об этом стало известно, сотрудники подразделения, занимающегося расследованием преступлений в отношении детей, приступили к работе на месте происшествия, чтобы получить сведения, которые позволили бы установить местонахождение женщины и ребенка", - указывается в документе.

Губернатор штата Энрике Альфаро категорически осудил случившееся и пообещал сосредоточить усилия властей на поиске похищенного младенца. Прокуратура призвала население региона делиться информацией, которая может оказаться полезной для следствия.

Похищение людей, в том числе с целью выкупа, считается тяжким преступлением в Мексике и карается лишением свободы на срок от 40 до 60 лет.