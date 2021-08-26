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Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

© Zanger Zheleznogorov/Shutterstock/FOTODOM, архив

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара взорвались неустановленные предметы.

ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.

  • Министерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах.
  • По данным властей Жамбылской области, 60 человек пострадали. Они поступили в городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями.
  • На место происшествия направили 15 расчетов скорой медицинской помощи.
  • Минобороны эвакуировало жителей расположенных рядом домов.
  • Все автодороги к месту происшествия, а также железнодорожные пути перекрыли.
  • Заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев рассказал, что на складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.
  • Возбуждено уголовное дело.

 

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