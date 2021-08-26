Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара взорвались неустановленные предметы.
ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.
- Министерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах.
- По данным властей Жамбылской области, 60 человек пострадали. Они поступили в городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями.
- На место происшествия направили 15 расчетов скорой медицинской помощи.
- Минобороны эвакуировало жителей расположенных рядом домов.
- Все автодороги к месту происшествия, а также железнодорожные пути перекрыли.
- Заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев рассказал, что на складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.
- Возбуждено уголовное дело.
Казахстан склад боеприпасов pic.twitter.com/0I60HgARV0— Александр Македонск (@xawkECBUoo44Lxn) August 26, 2021