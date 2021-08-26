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Взрывы на складе воинской части в Казахстане
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Число пострадавших в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана возросло до 60

Среди пострадавших - 11 военных

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до 60, из них 11 военных. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных", - говорится в сообщении.

Ранее власти области информировали о 32 пострадавших.

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В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие расчеты департамента по ЧС Жамбылской области. Причины возгорания устанавливаются.

Теги
КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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