Число пострадавших в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана возросло до 60

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрыва на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до 60, из них 11 военных. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Казахстан склад боеприпасов pic.twitter.com/0I60HgARV0 — Александр Македонск (@xawkECBUoo44Lxn) August 26, 2021

"В городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных", - говорится в сообщении. Ранее власти области информировали о 32 пострадавших.

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