Захарова: с находящимся в Афганистане социологом Шугалеем все в порядке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский социолог Максим Шугалей, находящийся в Кабуле, в порядке, связь с ним есть. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С Шугалеем все нормально. Связь есть", - сказала она.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Шугалей после теракта в аэропорту Кабула перестал выходить на связь.

"Максим звонил мне перед вылетом, рассказывал о командировке, мы видим по его постам в соцсетях, насколько он проникся своей новой миссией. Мы все волновались за него, но он сказал, что все будет нормально, никаких предчувствий перед поездкой в Кабул [у него] не было", - сообщил ТАСС основатель Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Шугалей в настоящее время является президентом фонда. В мае 2019 года он был задержан в Ливии, освобожден из тюрьмы в конце 2020 года.

На момент беседы с ТАСС связи с Шугалеем у Малькевича не было. "Я общался с его супругой, наводил справки, но внутреннее чувство говорит, что все будет нормально", - сказал собеседник агентства.