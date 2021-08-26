Уровень воды в Иртыше в Омске снизился до критического уровня

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Иртыш из-за повышенного водозабора в Китае и Казахстане снизился в границах Омска до 67 метров по Балтийской системе высот, что является критической отметкой для обеспечения города водой. Об этом рассказал в четверг министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев в ходе посещения вице-премьером РФ Викторией Абрамченко стройплощадки Красногорского гидроузла, который возводится на Иртыше для надежного водоснабжения города.

В 2019 году губернатор Омской области Александр Бурков на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что низкий уровень воды в Иртыше мешает развитию грузового судоходства как в направлении Казахстана, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь. Летом 2020 года уровень в Иртыше падал до рекордных показателей, из-за чего в южных районах Омской области была угроза нарушения подачи воды для нужд населения и садоводческих товариществ.

"У нас на территории города четыре водозабора, на них при проектировании и строительстве закладывалась проектная отметка уровня воды 69 метров (по Балтийской системе высот). Сейчас уровень уже 67 метров, соответственно, это уже критическая точка водозабора", - сказал Заев.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что в ближайшие десять лет Казахстан и Китай будут только наращивать потребление воды. По его словам, возведение Красногорского гидроузла, на завершение которого необходимо 9,5 млрд рублей, позволит решить эту проблему. "За счет подпора воды мы сможем держать этот уровень на 69 метрах по Балтийской системе, мы уходим от этой проблемы", - отметил он.

Глава региона добавил, что власти Омской области не получают от Казахстана никакой информации о том, какие объемы воды будут сбрасываться на казахстанских водохранилищах на Иртыше и каким будет уровень воды в реке в границах сибирского региона. Абрамченко подчеркнула, что переговоры с соседним государством по регулированию уровня воды в водохранилищах необходимо ускорить.

В июле в Росводресурсах ТАСС сообщали, что вопрос увеличения пропуска воды на казахстанских водохранилищах на Иртыше будут обсуждать до конца 2021 года на заседании совместной российско-казахстанской комиссии. Помимо мер по увеличению пропуска воды российская сторона попросила рассмотреть возможность включения своих представителей в состав межведомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ. Это позволит прогнозировать ситуацию на реке.