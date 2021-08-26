Токаев заявил, что число пострадавших из-за взрывов на складе воинской части растет

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате взрывов на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана растет, но ситуация в целом контролируется. Об этом заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Работа по ликвидации последствий пожара продолжается. Активно работают спасатели, военнослужащие, врачи и все привлеченные лица. К сожалению, число пострадавших растет. Но ситуация в целом контролируется", - написал он на своей странице в Twitter.

При этом глава государства призвал жителей Тараза (административный центра Жамбылской области - прим. ТАСС) и сел сохранять спокойствие и осторожность.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие расчеты департамента по ЧС Жамбылской области. Причины возгорания устанавливаются. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадали 66 человек, из них двое получили тяжелые травмы.