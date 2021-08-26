Пожар на складе боеприпасов на юге Казахстана может быть вызван сгоранием тротила

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Пожар, который продолжается на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана, может быть обусловлен сгоранием хранящегося там тротила. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.

"Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов. Продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов.

24 июня 2019 года на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысью, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Всех жителей эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. "Необходимо отметить, что после ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад [где в четверг начался пожар] была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия", - пояснили в министерстве.

Там также информировали, что cамолет с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям и комиссией оборонного ведомства прибыл в Жамбылскую область, должностные лица выехали к месту происшествия.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие расчеты департамента по ЧС Жамбылской области. Принято решение об эвакуации около 1,2 тысячи жителей близлежащих сел. Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадали 66 человек, из них двое получили тяжелые травмы.