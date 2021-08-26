СК получил жалобу в связи с избиением заключенного в ИК-4 Белгородской области

ТАСС, 26 августа. Следственные органы получили обращение об избиении осужденного в колонии № 4 Белгородской области от руководителя комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Заявление о пытках, а также видеозапись инцидента Осечкин опубликовал на сайте проекта Gulagu.net в четверг. Видео, на котором видно, как сотрудники ФСИН применяют силу к осужденному в наручниках, предположительно, было сделано в ИК-4 Белгородской области в 2015-2016 годах.

"Мы получили официальное обращение от Владимира Осечкина по данной ситуации. Будем рассматривать обращение", - проинформировали в пресс-службе следственного управления.

В тексте заявления Осечкин также сообщает, что установил личности сотрудников ФСИН, попавших на видео. По его словам, инцидент произошел в кабинете дежурного штрафного изолятора ИК-4. Комментарием УФСИН России по Белгородской области ТАСС пока не располагает.