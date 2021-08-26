Зампостпреда России при ООН указала на очевидный почерк ИГ во взрывах в Кабуле

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Россия считает, что почерк ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") в терактах около аэропорта в Кабуле очевиден. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула

Дипломат выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ходе "ужасных терактов в Кабуле". "Почерк ИГИЛ (прежнее название ИГ) очевиден", - отметила она.

В четверг около здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, включая 12 американских военнослужащих. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осудило произошедшее и пообещало привлечь виновных к ответственности.