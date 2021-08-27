В РФ ликвидировали лесные пожары на площади 332 тыс. га

ТАСС, 27 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади почти 332 тыс. га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади почти 303 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.08.2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 115 лесных пожаров на площади 331 938 га. На 00:00 мск 27.08.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 147 лесных пожаров на площади 302 671 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Большинство пожаров зафиксировано в Якутии, где действуют 23 пожара на площади 233 464 га. В Иркутской области действуют 11 пожаров на площади 36 642 га, в Свердловской области - 49 пожаров на землях лесного фонда на площади 7 298 га и два пожара площадью 20 га в Екатеринбурге, в Республике Марий Эл - два пожара площадью 4 532 га. Также пожары действуют в Магаданской, Курганской областях, Башкирии и других регионах РФ.

На тушении задействовано 9 452 человека, 2 096 единиц техники, 33 воздушных судна, еще 55 воздушных судов задействовано в мониторинге.

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