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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на севере Забайкалья

Пострадавших нет

ЧИТА, 27 августа. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1 на севере Забайкальского края, сообщили на сайте ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"27 августа 2021 года в 06:08 (00:08 мск - прим. ТАСС) от Байкальского филиала Единой географической службы РАН поступила информация о том, что в 64 км от поселка Новая Чара Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,1", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, сообщения о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступали. Для обследования территории на место выехала оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части.

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РоссияЗабайкальский край
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