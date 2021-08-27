Многоэтажный дом загорелся в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожар начался в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 780 кв. м, эвакуировано 65 человек, есть погибшие. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Мичурина, дом 98, поступила в 00:55 мск. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома на площади 780 кв. м. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации и ликвидации возгорания. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семь детей. К сожалению, есть погибшие", - сказали в пресс-службе.

Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. К тушению привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц техники.