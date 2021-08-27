Два землетрясения магнитудой до 3,2 произошли рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 3,2. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда составила 3,1 и 3,2. Глубина очагов - 94 км и 9 км. Эпицентры располагались рядом с северокурильским островом Парамушир", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.