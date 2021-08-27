В больнице в Новосибирской области произошло задымление

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Задымление в отделении поликлиники Бердской центральной городской больницы в Новосибирской области стало причиной эвакуации 250 человек. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 08:21 местного времени (04:21 мск) поступило сообщение от очевидца о незначительном задымлении на первом этаже в отделении поликлиники Бердской центральной городской больницы. По оперативной информации, из здания медицинского учреждения самостоятельно эвакуировались 250 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горел электрощиток в подвальном посещении на площади 1 кв. м. Открытое горение было ликвидировано за 11 минут. На объект выезжали 39 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.