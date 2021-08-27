НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Пожар и последующие взрывы на складе воинской части на юге Казахстана не повлияли на проведение не территории республики конкурсов Армейских международных игр (АрМИ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

"Два конкурса АрМИ проходят на большом расстоянии от того места, где мы находимся. Они продолжаются по плану", - сказал он. Ранее глава ведомства прибыл на место происшествия в Жамбылской области республики.

Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога при возгорании на складе военной части на юге страны.