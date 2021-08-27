Жителя Казахстана осудили в Омске за контрабанду деталей ракетных комплексов

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Омский суд приговорил к двум годам колонии жителя Казахстана Александра Маслова, который в 2020 году незаконно ввез из соседней республики в Россию военную продукцию, используемую при создании ракетных комплексов. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Омской области.

"Решением Исилькульского городского суда Омской области Маслов Александр Валерьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через государственную границу иного вооружения" и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке. Постановлением Омского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сообщила пресс-служба. Ранее о приговоре контрабандисту не сообщалось.

В УФСБ уточнили, что Маслов в 2020 году незаконно ввез из Казахстана на территорию России с целью последующего поиска способов сбыта датчики угловых скоростей, используемых при создании ракетных комплексов. "Установлена нацеленность фигуранта на организацию в последующем устойчивого канала незаконных поставок за рубеж деталей военного назначения", - отметили в пресс-службе.