Число пострадавших при ЧП на складе воинской части на юге Казахстана возросло до 90

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 90 человек пострадали в результате пожара и последующих взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики.

"По предварительной информации, в больницу поступили около 90 пострадавших, из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 66 пострадавших и четырех погибших. Поиски нескольких человек, участвующих в ликвидации ЧП, продолжаются.

В ведомстве также отметили, что горением было охвачено здание склада по всей площади, которая насчитывает 697 кв. метров. "Радиус разлета осколков составил до 2 км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила", - уточнили в МЧС.

По его данным, на месте происшествия работает оперативная группа ведомства во главе с министром. "При официальном обращении министерства обороны МЧС готово предоставить вертолеты для тушения пожара. В дальнейшем силы и средства МЧС будут привлечены к тушению на оставшихся очагах возгорания, к возвращению жителей на постоянное место проживания и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог", - пояснили в пресс-службе.

Возгорание возле одного из складов воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, началось 26 августа около 19:00 (16:00 мск). Пожар повлек за собой более 10 взрывов.