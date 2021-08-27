Причиной пожара в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном доме в Екатеринбурге мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"Рассматриваются несколько версий причины возгорания. В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге произошел ночью 27 августа на площади 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семерых детей. По предварительным данным СК, погибли два человека, полиция устанавливает их личности.