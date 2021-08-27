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Взрывы на складе воинской части в Казахстане

Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов

Однако решение будет принимать руководство страны, отметили в Министерстве обороны республики
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после пожара и последовавших взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.

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Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

В пресс-службе министерства подтвердили, что "министр обороны готов подать в отставку, но решение будет принимать руководство страны". Как отметили в ведомстве, для Ермекбаева сейчас важна ликвидация последствий взрывов, после он готов написать прошение об отставке.

Теги
КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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