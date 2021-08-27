Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после пожара и последовавших взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

В пресс-службе министерства подтвердили, что "министр обороны готов подать в отставку, но решение будет принимать руководство страны". Как отметили в ведомстве, для Ермекбаева сейчас важна ликвидация последствий взрывов, после он готов написать прошение об отставке.