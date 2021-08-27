В Ярославле трехлетнего ребенка насмерть зажало дверями автобуса

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Трехлетнюю девочку зажало в дверях автобуса в Ярославле, ребенок был доставлен в областную детскую больницу и умер от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

"Ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью. До вечера оперировала бригада сразу нескольких специалистов", - рассказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы мэрии Ярославля, ЧП произошло накануне днем. На остановке общественного транспорта "Улица Елены Колесовой" девочку 2018 года рождения при выходе из автобуса зажало дверями. Как сообщают местные СМИ, автобус начал движение и девочка попала под колеса. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы. "Обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в пресс-службе.