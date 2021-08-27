Более 80 детей эвакуировали из района ЧП на складе воинской части в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетние не пострадали при пожаре и последующих взрывах на складе воинской части на юге Казахстана, более 80 детей были эвакуированы из района происшествия. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки (МОН) республики.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"По предварительной информации, поступившей в комитет по охране прав детей МОН, среди пострадавших в Жамбылской области детей нет", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что сотрудники местных исполнительных органов эвакуировали из ближайших населенных пунктов 83 детей. "Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований", - пояснили в пресс-службе.

Министерство также предложило родителям эвакуированных детей отправить их в республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для обучения и проживания. "Такая практика уже применялась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций", - указали в ведомстве.