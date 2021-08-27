В Свердловской области возбудили три уголовных дела после лесных пожаров в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Три уголовных дела возбуждено после возникновения природных пожаров в городском округе Первоуральск и Пышминском городском округе. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Станислав Шварев на пресс-конференции.

"[Возбуждено] три уголовных дела. Два из них по Первоуральску и одно по Пышме. Возбуждены по ч. 1 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности"). Не имеет значения, неосторожно или умышленно, всему будет дана оценка в ходе следственных мероприятий", - сказал Шварев уточнив, что пока все дела без фигурантов.

Как уточнил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, после пожара в деревне Хомутовка под Первоуральском были задержаны четыре человека из "организации, которая осуществляла выработку леса". Также во время обследования кромки пожара рядом с СНТ "Патрушиха" и СНТ № 82 был обнаружен источник огня, который расценен как умышленный поджог. Все материалы уже направлены в правоохранительные органы.

По информации министра, в этом году 82% природных лесных пожаров появляются из-за неосторожного обращения с огнем. Всего в Свердловской области более 200 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил обращения с огнем. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в регионе действуют два природных пожара на площади 7 984,77 га, 30 из них локализованы. За сутки ликвидировано 18 пожаров.