Годовалая девочка попала в больницу после избиения отчимом в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Годовалую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами после избиения сожителем матери в Ленинградской области, мужчину задержали полицейские, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Ребенок после избиения попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом кости черепа, ушибами внутренних органов. Состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в квартире в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе в четверг вечером. "Прибывшие на место инцидента полицейские задержали мужчину", - отметил собеседник ТАСС. По предварительным данным, задержанный бил ребенка резиновым тапком. Мать девочки в момент инцидента отсутствовала в квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.