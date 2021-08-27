{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Годовалая девочка попала в больницу после избиения отчимом в Ленинградской области

Сам подозреваемый задержан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Годовалую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами после избиения сожителем матери в Ленинградской области, мужчину задержали полицейские, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Ребенок после избиения попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом кости черепа, ушибами внутренних органов. Состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в квартире в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе в четверг вечером. "Прибывшие на место инцидента полицейские задержали мужчину", - отметил собеседник ТАСС. По предварительным данным, задержанный бил ребенка резиновым тапком. Мать девочки в момент инцидента отсутствовала в квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияЛенинградская область
Более 20 мигрантов задержаны за драку в Новой Москве
Инцидент произошел в хостеле на улице Адмирала Корнилова
Читать полностью