СК возбудил уголовное дело после пожара в доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге, в котором погибли два человека. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - сказал он.

По данным следствия, в ночь на 27 августа в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина в ходе тушения пожара обнаружены тела супругов - мужчины и женщины.

Площадь пожара составила 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек. На данный момент они вернулись в квартиры. Власти Екатеринбурга создали резерв жилья в городском маневренном фонде для жителей пятиэтажки.