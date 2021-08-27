В Приангарье нашли погибшими двоих туристов, сплавлявшихся по реке Ия

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели в Иркутской области нашли погибшими двоих туристов, которые в составе группы из четырех человек сплавлялись по реке Ия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Тела еще двоих участников группы были обнаружены ранее. "16 августа в пожарно-спасательную службу Иркутской области поступило сообщение о том, что на 150-м километре от населенного пункта Аршан в Нижнеудинском районе в верховьях реки Ии очевидцами была обнаружена перевернутая аэролодка "Север". При проведении поисковых работ были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. Тела еще двоих пропавших мужчины и женщины были обнаружены 26 августа", - говорится в сообщении.

В регионе продолжаются поиски мужчины, который в группе из трех человек сплавлялся по реке Иркут. 22 августа двое мужчин и женщина отправились в село Быстрое. В полицию обратилась мать женщины после того, как туристка не вернулась. Кроме того, в полицию поступила информация о том, что на реке Иркут перевернулись две лодки, их обнаружили в 20 км от села Быстрое. Двоих человек из этой группы нашли 26 августа живыми. Они вышли на базу к егерю.