Замглавы Госохотслужбы Забайкалья задержали по подозрению во взяточничестве

ЧИТА, 27 августа. /ТАСС/. Следователи в пятницу задержали заместителя начальника управления по охране, контролю и регулированию объектов животного мира (Госохотслужбы) Минприроды Забайкальского края Руслана Рычкова, его подозревают в получении взятки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня был задержан Руслан Рычков по подозрению в получении взятки в размере около 2 млн рублей. В его кабинете прошли обыски", - сказал источник.

Как сообщила пресс-служба Минприроды Забайкалье, у нее нет данных о задержании Рычкова.