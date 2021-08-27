В Москве мошенники вынудили учительницу школы перевести более 15 млн рублей на их счета

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками полиции и Центробанка, вынудили учительницу московской школы перевести на их счета более 15 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Телефонные мошенники позвонили учительнице школы со словами, что якобы с ее счетов пытаются украсть деньги, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Следом позвонил "сотрудник Центробанка", обещавший помочь. В итоге жертва мошенников в течение месяца перевела им 15,2 млн рублей, прежде чем догадалась об обмане", - говорится в сообщении. Полиция начала доследственную проверку.