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В Москве мошенники вынудили учительницу школы перевести более 15 млн рублей на их счета

Злоумышленники позвонили женщине и сообщили, что с ее счетов пытаются украсть деньги, в связи с чем возбуждено уголовное дело, после чего ей позвонил лжесотрудник Центробанка, обещавший ей помочь

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками полиции и Центробанка, вынудили учительницу московской школы перевести на их счета более 15 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Телефонные мошенники позвонили учительнице школы со словами, что якобы с ее счетов пытаются украсть деньги, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Следом позвонил "сотрудник Центробанка", обещавший помочь. В итоге жертва мошенников в течение месяца перевела им 15,2 млн рублей, прежде чем догадалась об обмане", - говорится в сообщении. Полиция начала доследственную проверку.

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