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Взрывы на складе воинской части в Казахстане

В Казахстане ведут работы по восстановлению движения поездов после ЧП в воинской части

Пассажирам, у которых есть билеты на поезд, обеспечивают проезд до места назначения

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана проводят работы по восстановлению движения поездов в Жамбылской области, которое было приостановлено из-за взрывов боеприпасов на складе воинской части. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

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"В связи со сложившейся 26 августа ситуацией на участке Тараз - Луговая в настоящее время проводится работа по восстановлению движения пассажирских поездов. Национальным перевозчиком при содействии акимата [администрации] Жамбылской области для обеспечения перевозки пассажиров на участке Тараз - Акшолак организована перевозка пассажиров автобусами в оба направления", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, пассажирам, у которых есть билеты на поезд, обеспечивают проезд до места назначения. При этом тем, кто захочет вернуть билеты, будет возвращена их полная стоимость.

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КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
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