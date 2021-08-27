В Казахстане ведут работы по восстановлению движения поездов после ЧП в воинской части

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана проводят работы по восстановлению движения поездов в Жамбылской области, которое было приостановлено из-за взрывов боеприпасов на складе воинской части. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

"В связи со сложившейся 26 августа ситуацией на участке Тараз - Луговая в настоящее время проводится работа по восстановлению движения пассажирских поездов. Национальным перевозчиком при содействии акимата [администрации] Жамбылской области для обеспечения перевозки пассажиров на участке Тараз - Акшолак организована перевозка пассажиров автобусами в оба направления", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, пассажирам, у которых есть билеты на поезд, обеспечивают проезд до места назначения. При этом тем, кто захочет вернуть билеты, будет возвращена их полная стоимость.