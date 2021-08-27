Суд в Шри-Ланке 27 августа продолжит рассмотрение дела задержанных российских ученых

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Судебная инстанция Шри-Ланки продолжит в пятницу рассмотрение уголовного дела в отношении российских зоологов, которых обвиняют в незаконном сборе насекомых. Об этом сообщил местный информационный портал Ada Derana.

Ученый-зоолог Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Судебный процесс в отношении россиян, начатый 28 мая 2020 года, продолжается до настоящего времени. За этот период были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие Игнатенко и его товарищей. За время судебного процесса количество инкриминируемых им эпизодов, связанных с умерщвлением насекомых и мелких животных, было снижено с 301 до 102.

Как сообщили адвокаты россиян, их подзащитные временно освобождены под залог и не ограничены в передвижении по стране. На судебных заседаниях по их делу присутствуют представители посольства РФ в Шри-Ланке.

В случае обвинительного приговора, по законам Шри-Ланки об охране окружающей среды, каждому из россиян грозит срок заключения до 20 лет и/или штраф в около $27 тыс.