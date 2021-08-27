{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Псковский суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР

В годы войны были уничтожены более 75 тыс. мирных советских граждан
© ТАСС, архив

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщил судья Анатолий Овчинников.

"Суд решил <…> признать установленными вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 года по август 1944 года территории Псковской, Великолукской области (со 2 октября 1957 года Псковской области) нацистскими оккупационными властями и их пособниками, <.> [признать] военными преступлениями против человечества, <.> геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - сказал судья.

Он добавил, что преднамеренно были уничтожены более 75 тыс. мирных советских граждан, из которых 1,4 тыс. - дети, а также более 377 тыс. военнопленных. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно были отправлены на принудительные работы в Германию и страны Балтики.

История дела

7 июля прокуратура области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова направила в суд заявление о признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Перед этим прокуратура изучила материалы по факту обнаружения массового захоронения мирных жителей и военнопленных, а также множества архивных документов в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, расположенном между улицами Луговая и Пограничная Пскова.

На данных территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, в качестве исполнителей в которые также вошли выходцы из Эстонской ССР. В 1941-1944 году они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, применяли пытки и истязали арестованных советских граждан, после чего убивали их, а тела сбрасывали в ямы.

Теги
Россия
На северо-западе Москвы женщину обстреляли в квартире из соседней многоэтажки
По словам пострадавшей, она услышала на балконе хлопок, похожий на звук выстрела и увидела двух мужчин в окне дома напротив, после чего один из них направил на нее пистолет и выстрелил
Читать полностью